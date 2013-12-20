Грузинское блюдо из курицы. Готовим гаро

Опубликовано • Кем:

гароПродолжая тему соусов, нельзя не упомянуть такое грузинское блюдо из курицы с ореховым соусом, как гаро. Соус гаро относится к грузинской кухне, но достаточно популярен и в других кухнях мира. Во все вариантах грузинских соусов – «сацебела», «баже», «сациви» присутствуют пряности и грецкие орехи. Соусы – эта изюминка грузинской кулинарии. Давайте с вами приготовим этот соус, который идеально подходит к курице и индейки.

Для этого блюда вам понадобятся такие продукты:

  • Одна жирная тушка курицы;
  • 400 грамм лука;
  • 200 грамм орехов;
  • 3 веточки зелени киндзы;
  • Две три дольки чеснока;
  • 3 яичных желтка;
  • 1 чайная ложка семян киндзы;
  • 1-2 ложки сухих сунели;
  • Ложка имеретинского шафрана;
  • Винный уксус;
  • Стручковый перец и соль по вкусу.

Последовательность приготовления:

  1. Подготовленную жирную тушку курицы обмойте, нарежьте кусочками, положите в кастрюлю, добавьте мелко нарезанный лук и поджарьте содержимое кастрюли на невысоком огне.
  2. Чищенные грецкие орехи вместе со стручковым перцем, киндзой, чесноком и солью истолките (легче всего воспользоваться блендером) и разведите 5-6-тью стаканами горячей воды.
  3. Полученной ореховой массой залейте поджаренную курицу и варите от 15 до 20 минут.
  4. Далее, разведите шафран, сухие сунели, семена киндзы в винном уксусе и присоедините к курице.
  5. К окончанию варки предварительно разведите яичные желтки в небольшом количестве  винного уксуса и теплого соуса.
  6. Очень медленно и плавно влейте их в готовое блюдо, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись.
  7. После этой процедуры кипятить нельзя, снимите с огня кастрюлю.

Это блюдо можно приготовить раздельно: приготовить соус гаро и полить им жареную курицу или запеченную индейку.  Получается очень вкусно и пикантно.

 

Поделиться в соц. сетях

0
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

Это тоже может быть вам интересно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>