Грузинское блюдо из курицы. Готовим гаро

Продолжая тему соусов, нельзя не упомянуть такое грузинское блюдо из курицы с ореховым соусом, как гаро. Соус гаро относится к грузинской кухне, но достаточно популярен и в других кухнях мира. Во все вариантах грузинских соусов – «сацебела», «баже», «сациви» присутствуют пряности и грецкие орехи. Соусы – эта изюминка грузинской кулинарии. Давайте с вами приготовим этот соус, который идеально подходит к курице и индейки.

Для этого блюда вам понадобятся такие продукты:

Одна жирная тушка курицы;

400 грамм лука;

200 грамм орехов;

3 веточки зелени киндзы;

Две три дольки чеснока;

3 яичных желтка;

1 чайная ложка семян киндзы;

1-2 ложки сухих сунели;

Ложка имеретинского шафрана;

Винный уксус;

Стручковый перец и соль по вкусу.

Последовательность приготовления:

Подготовленную жирную тушку курицы обмойте, нарежьте кусочками, положите в кастрюлю, добавьте мелко нарезанный лук и поджарьте содержимое кастрюли на невысоком огне. Чищенные грецкие орехи вместе со стручковым перцем, киндзой, чесноком и солью истолките (легче всего воспользоваться блендером) и разведите 5-6-тью стаканами горячей воды. Полученной ореховой массой залейте поджаренную курицу и варите от 15 до 20 минут. Далее, разведите шафран, сухие сунели, семена киндзы в винном уксусе и присоедините к курице. К окончанию варки предварительно разведите яичные желтки в небольшом количестве винного уксуса и теплого соуса. Очень медленно и плавно влейте их в готовое блюдо, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись. После этой процедуры кипятить нельзя, снимите с огня кастрюлю.

Это блюдо можно приготовить раздельно: приготовить соус гаро и полить им жареную курицу или запеченную индейку. Получается очень вкусно и пикантно.