Грузинское блюдо из курицы. Готовим гаро

Продолжая тему соусов, нельзя не упомянуть такое грузинское блюдо из курицы с ореховым соусом, как гаро. Соус гаро относится к грузинской кухне, но достаточно популярен и в других кухнях мира. Во все вариантах грузинских соусов – «сацебела», «баже», «сациви» присутствуют пряности и грецкие орехи. Соусы – эта изюминка грузинской кулинарии. Давайте с вами приготовим этот соус, который идеально подходит к курице и индейки.
Для этого блюда вам понадобятся такие продукты:
- Одна жирная тушка курицы;
- 400 грамм лука;
- 200 грамм орехов;
- 3 веточки зелени киндзы;
- Две три дольки чеснока;
- 3 яичных желтка;
- 1 чайная ложка семян киндзы;
- 1-2 ложки сухих сунели;
- Ложка имеретинского шафрана;
- Винный уксус;
- Стручковый перец и соль по вкусу.
Последовательность приготовления:
- Подготовленную жирную тушку курицы обмойте, нарежьте кусочками, положите в кастрюлю, добавьте мелко нарезанный лук и поджарьте содержимое кастрюли на невысоком огне.
- Чищенные грецкие орехи вместе со стручковым перцем, киндзой, чесноком и солью истолките (легче всего воспользоваться блендером) и разведите 5-6-тью стаканами горячей воды.
- Полученной ореховой массой залейте поджаренную курицу и варите от 15 до 20 минут.
- Далее, разведите шафран, сухие сунели, семена киндзы в винном уксусе и присоедините к курице.
- К окончанию варки предварительно разведите яичные желтки в небольшом количестве винного уксуса и теплого соуса.
- Очень медленно и плавно влейте их в готовое блюдо, постоянно помешивая, чтобы желтки не свернулись.
- После этой процедуры кипятить нельзя, снимите с огня кастрюлю.
Это блюдо можно приготовить раздельно: приготовить соус гаро и полить им жареную курицу или запеченную индейку. Получается очень вкусно и пикантно.